Sondaggio, Gualtieri terzo dietro sindaca e Bertolaso

Roberto Gualtieri candidato per il centrosinistra arriverebbe terzo con il 18,5% alle elezioni per il sindaco di Roma, preceduto dalla sindaca uscente del M5S, Virginia Raggi, in testa con il 26,9% dei voti e da Guido Bertolaso con il 23% delle preferenze. Subito dopo Gualtieri ci sarebbero Carlo Calenda di Azione al 14,3% e Vittorio Sgarbi al 5,8%. Sono i numeri che escono da un sondaggio Izi commissionato dalla Repubblica. Un 11,5% degli intervistati non sceglierebbe nessuno tra questi cinque nomi.

L'attuale sindaca si confermerebbe quindi in testa, ma Gualtieri al ballottaggio batterebbe gli altri: con Raggi otterrebbe una vittoria con il 33,2% a fronte di un 32,4% della sindaca M5S; con Bertolaso otterrebbe il 37,7% a fronte di un 33,6% per il centrodestra; con Calenda sarebbe al 28,6%, due punti su al candidato di Azione al 26,6%.

"A Roma tutta la sinistra unita farà le primarie, noi abbiamo Gualtieri che andrà al ballottaggio e rappresenterà il centrosinistra unito", si è invece detto sicuro il responsabile enti locali del Pd, Francesco Boccia, per il quale a Roma il centrosinistra "può vincere prendendo per mano le periferie. Gualtieri può farlo, è cresciuto a Roma, ha accanto una grande squadra a partire da Zingaretti che ha risolto l'emergenza sanitaria e grazie al quale non siamo stati travolti dai rifiuti a Roma". Calenda? "Lo abbiamo invitato più volte a partecipare alle primarie, mi pare che il tempo ci sia ancora, se non sarà possibile confrontarci alle primarie ci confronteremo al primo turno".

Ottimista anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Roma vive di continue emergenze come quella rifiuti, quella delle buche nelle strade e quella dei bus che prendono fuoco, dell’erba alta, l’emergenza del lavoro. Non è normale che la Capitale d’Italia viva solo di emergenze. Questo è figlio, e non è un attacco personale, di chi ha governato Roma ma non ce l’ha fatta e quindi bisogna voltare pagina - ha detto - È l’abc, le elezioni ci sono proprio per questo, nessun dramma ma adesso bisogna voltare pagina. L’unico candidato che può far voltare pagina a Roma è quello del centrosinistra e lo dicono i numeri e lo dice la storia. Mancano pochi mesi e bisogna guardare avanti con ottimismo". E poi: "Se cancello l’ipotesi di una mia discesa in campo come sindaco? Sì, credo che Roma debba voltare pagina".