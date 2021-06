Tanti auguri ad Alberto Sordi

Spettacoli

CINEMA Un murale in via Ignazio Persico, Garbatella, Roma. Una targa in via Fausto Vettor 34, sua casa d’infanzia. E tanti, tanti, tanti auguri dai social ad Alberto Sordi che oggi avrebbe compiuto 101 anni. Tanti, sì. Ma nulla di equiparabile alla sua fama e alla sua bravura. L'Albertone nazionale sarà ricordato domani sera alle 22,10 su Rai Storia da Enrico Salvatori in Alberto Sordi, un italiano in Tv: un viaggio nella biografia dell’attore, attraverso le sue partecipazioni radiotelevisive in Rai, con citazioni alla carriera radiofonica (1947/53) e le sue apparizioni televisive (1954/2002), dove la tv è uno “specchio concavo” della sua carriera cinematografica, composta di circa 150 titoli come attore e 19 come regista.

Intanto sui social arrivano gli auguri. “Buon compleanno al grandissimo e indimenticabile Alberto Sordi che resta nel cuore di tutti”, scrive sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. E poi, via via, tutti gli altri. Non resta che accodarci: auguri Albertone anche da noi.

