Boom ai musei Egizio sold out

A dispetto del maltempo, dal 26 aprile al 1 maggio (prima finestra di riaperture) i musei del Piemonte sono stati presi d’assalto: primo fra tutti l’Egizio dove è stato registrato il sold out rispetto alla capienza con oltre 5.309 presenze, seguito dalla Gam con 3.015 e la Reggia di Venaria, dove risultano venduti 1.857 biglietti; seguono i musei Reali con 1.250 visitatori, Palazzo Madama con 1.477 mentre a Palazzo Chiablese dove è in corso la rassegna Capa in Color le sale hanno ospitato 1.169 persone. Il museo dell’Auto tra prenotazioni online e visite ha venduto 836 tagliandi.

«Ho chiesto agli uffici di fare una prima fotografia a sette giorni dalla riapertura - ha spiegato ieri l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - e i dati sono confortanti. C’è voglia di tornare a visitare i luoghi delle nostre bellezze, con il pass vaccinale che ci auguriamo arriverà presto possiamo immaginare una stagione nuova in sicurezza e senza chiudere più».

Sulla ripresa culturale punta anche il palinsesto estivo di Piemonte dal Vivo, presentato sempre ieri: dal 2 giugno 2021, con una grande festa di danza ispirata alla “Sagra della Primavera” alla Reggia di Venaria, la regione diventa un unico grande palcoscenico tra teatro, danza, musica e circo contemporaneo, in spazi all’aperto, giardini, dimore storiche e arene estive, con protagonisti quali Federico Buffa, Marco Paolini, Stefano Massini, Ascanio Celestini.