Leclerc sesto duella con il vento

FORMULA UNO Lewis Hamilton ha vinto il GP del Portogallo, terza prova, e torna in testa al mondiale. Sul circuito di Portimao, il campione del mondo inglese ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e il compagno della Mercedes, Valtteri Bottas. Lontane dal podio le Ferrari: 6° Leclerc, 11° Sainz, fuori dalla zona punti. Leclerc si è rammaricato per le qualifiche: «Dal punto di vista personale sono felice per il risultato, ma guardando all’intero weekend non posso essere soddisfatto perché in gara ho dovuto recuperare ciò che non ho fatto in qualifica. E’ anche colpa mia se non siamo arrivati quinti». «Dobbiamo capire cosa è successo con le gomme medie», ha aggiunto a Sky, «e poi abbiamo fatto tanta fatica a causa del vento. Riuscivamo ad avvicinarci alla McLaren senza poterla superare».

