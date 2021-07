Volti vecchi e nuovi I mister già al lavoro

Calcio

CALCIO Ricordate la scorsa Serie A? Sono stati confermati soltanto 8 allenatori su 20. Tra le squadre che hanno cambiato timonieri a destare curiosità sono soprattutto Juve, Inter, Roma, Lazio e Napoli.

Bianconeri in attesa di CR7

Due anni dopo, ecco di nuovo Max Allegri in maglietta e pantaloncini allenare alla Continassa. Punterà su Dybala, in cerca di rivincita dopo una sfortunata stagione. E si aspetta il ritorno di Ronaldo.

La nuova Inter

Intanto ad Appiano Gentile Simone Inzaghi forgia la nuova Inter. Due sedute al giorno, molto esercizio fisico e disciplina (che del resto, il gruppo aveva già conosciuto con Conte). Il Lugano, in amichevole, è stato piegato ai rigori. Inzaghi confermerà il 3-5-2.

Sarri ed il cantiere Lazio

Lazio: Sarri, nel ritiro di Auronzo di Cadore, ha conquistato tutti. Certo i modi a volte sono bruschi (come sanno i tifosi ripresi dal mister per le critiche a Muriqui), ma il nuovo 4-3-3 piace. In amichevole 10-0 alla Top 11 Radio Club.

Mou alle prese con il drone

I romanisti sgobbano a Trigoria ed hanno fatto la conoscenza con l’ultimo “colpo di mercato” voluto dal mister: un drone, che trasmette le immagini in diretta sul maxischermo a bordocampo in modo da permettere al tecnico di mostrare immediatamente gli errori ai giocatori. Intanto l’amichevole con il Montecatini è finita 10-0.

Spaletti si prende Napoli

Nel ritiro di Dimaro si lavora molto. C’è l’incertezza Koulibaly, ma il punto di riferimento di questo Napoli sarà Victor Osimhen. Spalletti ha già capito di avere tra le mani un diamante grezzo.