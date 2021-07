Il virus riprende forza focolai con Europei e movida

Coronavirus Italia

Mentre continua la discussione sul Gran Pass, nel mondo politico e non solo, tra favorevoli, contrari e quelli a metà strada, il Covid riprende forza in Italia, fa registrare un ritorno verso l’alto del numero dei casi. Il governo prosegue la fase di studio della situazione e nei prossimi giorni, probabilmente nella giornata di martedì, passerà alla fase operativa. La cabina di regia, infatti, dovrebbe riunirsi per mettere a punto l’eventuale impiego del Gran Pass. Si tratta di capire, innanzitutto, in quali situazioni utilizzarlo, dagli eventi in genere ai concerti, ai ristoranti al chiuso.

Ad accendere i riflettori sull'aumento dei casi è il coordinatore del Cts, Franco Locatelli: «I dati indicano una ripresa netta della circolazione virale nel Paese. Anche nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un incremento, di circa 300 casi. Come ha documentato la Cabina di regia, l’età mediana dei contagiati è 28 anni, dato che dimostra come i contagi siano legati in buona parte alla popolazione giovane in ragione della maggior socializzazione del periodo estivo, un pò come è successo l’anno scorso». Sull'aumento dei casi covid legato ai campionati europei di calcio, Locatelli sottolinea che «si cominciano a osservare e probabilmente ne vedremo di più. Del resto, è ben noto che l’incubazione del virus dura tra i 5 e i 7 giorni. Gli assembramenti e gli affollamenti hanno favorito la circolazione virale. Basta pensare anche ai focolai legati ai quarti e semifinali a Roma».

Roma, boom di casi in un pub. Nella Capitale, sono 97 i casi confermati dopo aver assistito a diversi match della Nazionale in un pub del quartiere Monteverde. Diciassette di loro sarebbero contagi secondari di amici e familiari dei presenti alla partita. I positivi sono quasi tutti di età inferiore ai 25 anni.

In Sicilia, a Pantelleria l'ombra della zona rossa Una festa privata a Pantelleria si è conclusa con un bilancio di 26 ragazzi positivi. Ora, per l'isola nel trapanese si prospetta l'incubo della zona rossa, che il sindaco Vincenzo Campo ha definito "devastante". Sono già cinque i comuni in Sicilia a essere rientrati nella massima zona di rischio, l'ultimo dei quali è Gela.

Riviera romagnola Tra i cluster registrati a causa della movida estiva, ci sono anche 15 ragazzi di Alessandria che sono tornati a casa con il Covid dopo una vacanza trascorsa a Riccione, una delle mete più gettonate della riviera romagnola.