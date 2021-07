Roma, 17 lug. (Adnkronos) - All'art.15 del nuovo Statuto dei 5 Stelle c'è la scuola di formazione di cui aveva parlato nelle scorse settimane Giuseppe Conte. "Art. 15 - Scuola di Formazione del MoVimento 5 Stelle. Con Regolamento del Comitato per la formazione e l’aggiornamento è istituita la Scuola di Formazione. La Scuola di Formazione si prefigge la formazione continua e l’aggiornamento permanente specialistico di coloro che si impegnano e che intendono impegnarsi in politica, con particolare attenzione ai giovani", si legge nello Statuto.



"La Scuola di Formazione promuove l’organizzazione di conferenze, seminari, incontri formativi, corsi di formazione, con esperti delle varie discipline ed esponenti del mondo della cultura, della scienza, della società; all’interno della Scuola di Formazione sono costituiti gruppi di lavoro sulle attività e sui settori più rilevanti che riguardano la vita economica, politica, culturale, sociale, di rilievo interno ed internazionale".



"La Scuola si prefigge, inoltre, l’obiettivo di fornire la formazione permanente e l’aggiornamento dei portavoce eletti e degli amministratori locali e di tutti coloro che rivestono incarichi pubblici. La Scuola di Formazione è luogo di condivisione delle migliori pratiche in sede amministrativa e con i gruppi di lavoro. Su iniziativa del Presidente possono essere costituite, nell’ambito della Scuola, speciali Commissioni nazionali per lo studio e l’approfondimento di particolari temi".