Indice Rt sale a 0,91 19 regioni sono a rischio

Coronavirus Italia

L'indice Rt in Italia è salito nell'ultima settimana da 0,66 a 0,91, ed è tornato quindi a sfiorare l'1, la soglia della crescita epidemica, come non succedeva dallo scorso marzo. E' quanto si apprende dalla Cabina di regia per il monitoraggio settimanale, riunita questa mattina. In deciso aumento anche l'incidenza settimanale, salita da 11 casi per centomila abitanti a 19 per centomila.

Due settimane fa, il punto più basso della discesa, era a 9 per centomila.

Le Regioni a rischio moderato sono 19, e due (PA Trento e Valle D’Aosta) a rischio basso nell'ultima settimana di monitoraggio. Tutte le Regioni riportano allerte di resilienza tranne due (PA Trento e Valle D’Aosta). Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

Ma se l'indice Rt nazionale si ferma a 0,91, a un passo dalla soglia dell'1, in 6 Regioni quel limite è stato già superato. L'Rt più alto viene segnalato in Abruzzo, 1,21, ma sono sopra 1 anche Campania (1,12), Liguria (1,12), Provincia di Bolzano (1,18), Sardegna (1,12) e Veneto (1,17).

Vicine a quota 1 Piemonte (0,99), Calabria (0,96), Umbria (0,96), Sicilia (0,95) e Lombardia (0,94).