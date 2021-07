Virus, boom di contagi con la variante Delta

News

TORINO La variante Delta torna a far salire i contagi in Piemonte: mercoledì sono stati 84 i nuovi casi, ieri 68. Un aumento del 50% rispetto alla scorsa settimana. E le previsioni sono di un’ulteriore impennata.

Al momento i numeri e le percentuali restano da “zona bianca” e la regione si atterrà alle decisioni del governo in merito all’utilizzo del Green pass come strumento per potersi spostare o viaggiare. Nel frattempo le autorità sanitarie stanno riflettendo sull’eventualità di rimodulare le vaccinazioni in base alle risorse disponibili. Si dovrebbe passare dalle 40 mila immunizzazioni giornalieri delle ultime settimane a circa 31.600 al giorno, allungando i tempi per i richiami. «La macchina ha bisogno di benzina, ma non siamo in riserva», spiegava ieri Pietro Presti, capo degli epidemiologi della Regione.

Stretta sulla movida

Intanto il Comune, anche per scoraggiare gli assembramenti, ha emanato ieri la delibera contro la movida selvaggia in piazza Vittorio Veneto, San Salvario, Vanchiglia e Borgo Rossini, in vigore fino al 30 novembre: il giovedì, venerdì, sabato e nei prefestivi, dalle 24 alle 3, i locali potranno somministrare bevande alcoliche o superalcoliche solamente all'interno dello spazio di somministrazione autorizzato e appositamente destinato al consumo dei prodotti e tramite servizio assistito al tavolo.