Ecco la App gratuita contro il randagismo

Animali

ANIMALI Sono 1,8 milioni (tra i quali 1,5 milioni di cani, 292mila gatti e 751 furetti) gli animali registrati all'Anagrafe degli animali d'affezione in Lombardia. In pratica, una famiglia lombarda su quattro ha un animale di compagnia, percentuale che si alza ulteriormente (55%) per gli over 65. La Lombardia e' anche la regione che ha avuto più ingressi nei canili (10.593), ma questo non significa che sia la più afflitta dal randagismo, perché gli alti ingressi nei canili significano una migliore efficienza nel recupero di animali, soprattutto in riferimento alla percentuale di cani poi restituiti ai proprietari. Allo scopo di dare un ulteriore slancio alla lotta agli abbandoni, ai maltrattamenti e al randagismo degli animali d'affezione, oltre che per dare una mano a livello organizzativo ai tanti proprietari, l’inviato di “Striscia la Notizia”, Edoardo Stroppa, insieme a Regione Lombardia (la prima a rendere obbligatorio il chip per cane e gatti) ha ideato l’app etica, “Zampy Life". Registrandosi alla App sarà possibile avere il libretto sanitario del proprio animale in cloud, ricevere notifiche su scadenze, vaccini e profilassi, avere news e realizzare adozioni. «La App - ha spiegato Stroppa - permetterà una vera e propria mappatura del fenomeno degli animali da compagnia che sarà poi messa a disposizione delle istituzioni. Inoltre contribuirà alla lotta al randagismo e alle importazioni e del commercio di animali illecito».