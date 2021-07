Over 60: scintille Comune-Regione

News

SALUTI Scoppia la polemica tra Palazzo Marino e Pirellone sulla campagna “speciale” per gli 80 mila over 60 non ancora vaccinati. A dare fuoco alle polveri, il post della vice sindaca di Milano, Anna Scavuzzo, che denunciava come i camper vaccinali annunciati due giorni fa dalla Regione, in realtà non arriveranno mai. «Regione Lombardia ha fatto marcia indietro», ha attaccato Scavuzzo, «l’Assessora Moratti aveva chiesto e ottenuto la collaborazione del Sindaco Sala: eravamo pronti a mettere in strada anche un camper aggiuntivo della nostra Protezione Civile. Pare che Moratti ce lo farà utilizzare solo per la distribuzione di volantini. Ora ci dicono che gli servono i centri anziani: noi li abbiamo messi a disposizione, figuriamoci lo facciamo da un anno e mezzo». Ma Scavuzzo è andata oltre, criticando la scelta del Pirellone di vaccinare nei centri anziani e non nei luoghi che frequentano gli anziani: «L’elenco delle strutture disponibili è stato inviato subito, anche se mi chiedo: sarà efficace per raggiungere i 78.000 over 60 non ancora vaccinati né prenotati di Milano? Sarei contenta di sbagliarmi, ma facendo due calcoli, se la previsione che ci hanno fatto di 200 vaccinazioni al giorno, nelle 9 giornate in cui la Regione vuole attivare i centri anziani, forse arriveremmo a 3.400 vaccini. E a Moratti chiedo: è sicura che i non vaccinati over 60 li convinciamo a cercare il centro anziani in cui vaccinarsi visto che non sono andati negli hub già esistenti? Non era meglio andare a cercarli nei contesti in cui vivono o trascorrono il tempo?».

A stretto giro la risposta del Pirellone: in una nota ha spiegato che le unità mobili ci saranno, ma serviranno ad allestire i centri temporanei per le somministrazioni. Quindi non si vaccinerà sui camper di Areu (come aveva detto Morati nei giorni scorsi), ma nei luoghi individuati dal Comune e allestiti appositamente per le iniezioni.

Regione ha chiesto al Comune «un elenco di siti, in ciascun municipio di zona, dove programmare gli interventi, per una scelta dipesa «dalle condizioni climatiche e dell’età dei cittadini invitati ad aderire alla campagna speciale». Morale, si vaccinerà nei centri anziani, dal 16 al 31 luglio, dalle 9 alle 17. L’accesso sarà libero, senza prenotazione e verrà utilizzato Johnson&Johnson. La Regione ha chiesto la collaborazione ai medici di medicina generale, che dovranno convincere gli over 60 a presentarsi.