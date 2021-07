Carceri, Draghi e Cartabia a Santa Maria Capua Vetere

News

CASERTA Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, è arrivata nel carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere. È atteso anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che con il Guardasigilli farà una visita in alcuni padiglioni del penitenziario, in particolare nel padiglione Nilo dove oltre 200 detenuti il 6 aprile 2020 furono sottoposti a violenze durante una percquisizione da agenti penitenziari. Violenze per cui sono indagati 117 tra dirigenti del Dap e agenti. Al termine della visita, il premier Draghi farà il punto della situazione. Saranno accompagnati dal garante nazionale Palma, da quello regionale Ciambriello e dal magistrato di sorveglianza Puglia. Lo annuncia il garante campano Samuele Ciambriello, raggiungendo il penitenziario sammaritano. «È una visita ad alto valore simbolico - dice - è uno spartiacque perchè entrano un presidente e un ministro per dire che la visione carcerocentrica è superata».