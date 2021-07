Europei e movida Contagi in aumento

News

ROMA Nel Lazio e a Roma il numero dei contagi è tornato a tre cifre: ieri su circa 20 mila test effettuati sono stati registrati nella regione 164 nuovi positivi al Covid 19. Nella Capitale sono stati 122, sette in più del giorno prima. Numeri che destano preoccupazione, tanto da convincere l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato a esortare tutti i residenti ad avere sempre con sè il pass vaccinale.

L’aumento di contagi non è casuale: con l’allentamento delle restrizioni si sono moltiplicati i comportamenti a rischio tra i più giovani, esposti in modo particolare alla variante Delta, più aggressiva: la scorsa settimana 16 giovani sono risultati positivi dopo aver assistito in un pub del Casaletto al match tra Italia e Belgio. Una 20 enne è risultata positiva dopo un pranzo sul litorale. E probabilmente i casi sono destinati a moltiplicarsi nei prossimi giorni. Oltre alle feste di piazza per la Nazionale, sono tanti i casi di malamovida, come la festa non autorizzata con 300 invitati di sabato sera a Castel Romano, interrotta dai vigili.