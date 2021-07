Domani in Campidoglio il Premio Marcello Sgarlata

News

Si svolgerà domani, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio alle 17.30, la XIII Edizione del Premio Marcello Sgarlata, attribuito a personalità della scienza, della cultura, dell’arte, dello sport, dello spettacolo, della politica, della economia e dell’ambiente che hanno testimoniato impegno sociale e civile, eccellenza dei contenuti, correttezza dei metodi, trasparenza delle finalità, rispetto dei valori umani, spirito di amicizia, solidarietà e fraternità, sempre all’ insegna del “coraggio”. Per motivi di sicurezza e in ottemperanza alle disposizioni governative la sala può ospitare fino a un massimo di 77 persone.

Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, scomparsa prematuramente lo scorso mese di ottobre all'età di 51 anni, è la vincitrice alla memoria "per il coraggio". Tra i premiati anche l'atleta Manuel Bortuzzo, Edmondo Gilioli (Su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Chiara Montaldo (su designazione di Medici senza Frontiere).

Istituito nel 2009 allo scopo di onorare la memoria della figura pubblica e umana di Marcello Sgarlata, siracusano, dal 1963 al 1979 Deputato alla Camera per quattro legislature consecutive, e per affermare i principi ispiratori della sua opera civile, sociale, politica e professionale attraverso il riconoscimento di coerenti valori nei diversi campi della vita sociale italiana.

Il “Premio Marcello Sgarlata” è simbolicamente interpretato da un’opera d’arte espressamente concepita dal Maestro Silvio Benedetto, ispirata alla leggenda della ninfa Aretusa, tramandata a Siracusa, città natale di Marcello Sgarlata. Il dipinto, su pietra lavica dell’Etna, costituisce un’opera unica creata esclusivamente per la Associazione Marcello Sgarlata, da destinare ai vincitori con l’autentica dell’autore.