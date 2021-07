A24, stop al pedaggio I cittadini smentiscono la Meleo

News

ROMA Entro la fine di luglio i residenti di Settecamini, Case Rosse, Ponte di Nona e di tutti gli insediamenti urbani che insistono nel tratto urbano dell'A24 non pagheranno più il pedaggio autostradale. Una notizia attesa da anni, sulla quale si sono spese promesse da parte di tutti i candidati al Campidoglio. I cittadini dei municipi direttamente interessati l'hanno udita dall'aspirante primo cittadino Roberto Gualtieri, in corsa per il centro sinistra. Non una banale promessa: Gualtieri è stato ministro dell'Economia durante il governo Conte, e assieme all'allora ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Paola De Micheli avevano inserito a gennaio il provvedimento che esentava dal pedaggio i residenti entro il tratto urbano dell'A24 nel cosiddetto Decreto Infrastrutture. L'iter si era poi interrotto con la crisi di governo, ma è ripreso in tempi celeri dopo l'insediamento di Mario Draghi a palazzo Chigi. Roberto Gualtieri, invitato dal Comitato di Quartiere Settecamini sabato per un confronto pubblico davanti a una tazza di caffè in piazza, ha spiegato che manco solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Linda Meleo: «Merito nostro»

«Gualtieri millanta cose che non esistono e si vuole intestare un risultato che sta conseguendo questa Amministrazione, frutto di un lavoro avviato nei mesi scorsi», ha scritto in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture di Roma ed esponente del M5s, Linda Meleo, aggiungendo: «Ne abbiamo parlato anche coi cittadini. La verità è che quando era ministro si era dimenticato di Roma e ora fa finta di ricordarsi della città solo per le elezioni. Siamo in attesa dell'approvazione del decreto Infrastrutture che conterrà una norma sul tema e dell'approvazione del Piano economico finanziario di Strada dei parchi per raggiungere un risultato storico per pendolari e residenti dei Municipi IV, V e VI. L’ultimo tassello di un grande lavoro in sinergia tra amministrazione e Strada dei Parchi. Gualtieri non c’entra proprio nulla».

I residenti smentiscono l'assessora: «Raggi mai stata qui»

Il Comitato di quartiere ha però risposto in modo assai circostanziato alle affermazioni dell'assessora, sulla sua stessa pagina Facebook: «Linda Meleo, siamo felicemente colpiti che un problema che dura da anni sia diventato il vostro primo punto all'ordine del giorno della vostra giunta solo "da qualche mese". Per anni avete lasciato Strada dei parchi fare il bello e il cattivo tempo con inadempienze di cui voi stessi siete stati protagonisti. Ora, che vi vogliate intestare anche la soluzione del problema dei pedaggi - che le associazioni del territorio hanno portato avanti sempre e non a fasi alterne - fa un po' ridere. Tutti sanno o dovrebbero sapere che il mancato adeguamento delle strade di Roma Est - di cui avete contattato, solo qualche mese fa, i comitati di quartiere chiedendo dossier e proposte solo perché a fine mandato - per lo più era compito vostro. La realtà è che il pedaggio verrà eliminato con decreto del governo, inserendo una norma già presente a gennaio su spinta del ministro per Infrastrutture e di quello dell'economia (De Micheli-Gualtieri). La vostra narrazione a questo punto manca di un passaggio: la crisi di governo che ha bloccato e il nuovo governo che ha recepito una norma già pronta. Arco temporale che avete sfruttato per prendere in mano il dossier. Insomma se da luglio non si pagheranno i pedaggi - siamo onesti - non è frutto di un dialogo tra amministrazione comunale e Strada dei Parchi. Questo deve essere chiaro come chiaro il fallimento della vostra tardiva interlocuzione. È facile lanciare sui social invettive e provocazioni, ben altro venire tra la gente e confrontarsi con chi sa sul territorio. I cittadini di Roma Est hanno invitato tutti i candidati - Carlo Calenda, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri sono venuti - da voi e dalla Virginia Raggi neanche un "No grazie, alla prossima". Quando avete finito di giocare sulla nostra pelle, fatecelo sapere».