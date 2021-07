Variante Delta cresce Scatta allerta internazionale

Coronavirus Italia

La variante delta continua a far aumentare i contagi: sono 1.400 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 1.390 di venerdì, a conferma di un trend ormai chiaro di aumento settimanale. I decessi sono 12 (il giorno prima erano 25), per un totale di 127.768 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in calo i numeri dei ricoveri, che non risentono della risalita dei contagi iniziata una settimana fa. Le terapie intensive sono 8 in meno (il giorno prima -11) con 6 ingressi del giorno (2 in Lombardia, 2 nel Lazio e 2 in Toscana), e scendono a 161, mentre i ricoveri ordinari sono 20 in meno (contro i -30 del giorno prima), 1.147 in tutto.

Monitorare l'andamento dei contagi, tracciare i contatti, sequenziare i campioni per stimare la circolazione delle varianti, proseguire con le vaccinazioni per completare il ciclo prima possibile soprattutto nei soggetti più a rischio. Sono le indicazioni contenute in una circolare del ministero della Salute con oggetto "Allerta internazionale variante Delta: incremento dei casi COVID-19 in diversi Paesi Europei". "Sulla base delle ultime evidenze disponibili - sottolinea la circolare - si prevede che in Europa il 70% delle nuove infezioni da SARS-CoV-2 sarà dovuto alla variante Delta (B.1.617.2) entro l'inizio di agosto ed il 90% entro la fine di agosto. Qualsiasi allentamento durante i mesi estivi della severità delle misure non farmacologiche in atto nell'UE/SEE all'inizio di giugno, senza un contemporaneo aumento dei livelli di vaccinazioni complete nella popolazione, potrebbe portare ad un repentino e significativo aumento dei casi COVID-19 giornalieri in tutte le fasce d'età, e soprattutto in quelle minori di 50 anni, con un incremento associato dei ricoveri e decessi".

Anche in Italia la variante Delta è in aumento: "L'allentamento delle misure di controllo nelle ultime settimane - spiega il ministero - ha generato un aumento della mobilità delle persone a livello nazionale e internazionale, portando a un aumento delle interazioni sociali della popolazione. Nel contesto italiano, in cui la campagna di vaccinazione non ha ancora raggiunto coperture sufficienti in tutte le fasce di età, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante".