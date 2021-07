«A spasso nei mercati con la voglia di ripartire»

Spettacoli

TV L’Italia che vuole rinascere lasciandosi alle spalle i lock down e la pandemia. Quella che “vive” nei mercati, cuori pulsanti delle città da nord a sud. Assieme ad Anna Falchi, Beppe Convertini è al timone di Uno weekend, in onda il sabato (dalle 8.30 alle 10.30) e la domenica (dalle 08.20 alle 09.30) su Rai.

Un mega contenitore mattutino in cui, in sole due ore, si condensa un po’ di tutto...

«Il fulcro è sui mercati dove si respira la voglia di ricominciare: la gente si incontra lì per fare la spesa, ma anche solo per fare due chiacchiere dopo tanto isolamento. E questa voglia di socialità è grandissima. Poi, c’è un angolo dedicato alle bellezze italiane dove poter andare in vacanza, uno spazio per la finale degli Europei, l’immancabile ricordo di Raffaella Carrà con Costanzo, Conti, la Milo e Antonia dell’Arte. Ci sarà un festeggiamento particolare per il compleanno di Lino Banfi mentre Annalisa Minetti e Paolo Conticini parleranno d’amore».

C’è un “angolo” a cui lei è particolarmente legato?

«Sicuramente la rubrica in cui diversi esperti e vip parlano di animali: siamo stati in un canile in Toscana e le assicuro che vedere quei cani, cuccioli o adulti, abbandonati lì mi fa stringere il cuore. Non capisco proprio come sia possibile, ancora oggi, ricorrere a questa pratica indegna».

Lei ha animali in casa?

«Nei trulli in Puglia ho un esercito di gatti che viene a mangiare e poi se ne va: praticamente accogliamo tutti quelli che si presentano. Due di loro sono diventati “stanziali”, nel seno che hanno deciso che il trullo è la loro casa: si chiamano Bianco e Nero, capirà perché... Poi ho un cane, Clarissa, un meticcio di circa 6 anni che ho raccolto per strada, Iron e Dios. Ormai sono tutti membri della nostra famiglia: per questo non capisco come si possa abbandonarli. Posso lanciare un appello?».

Prego.

«Gli animali ci danno amore incondizionato. Non abbandonateli perché non si meritano una vita di stenti: molti di loro prima di arrivare in canile sono sottoposti ad atroci sofferenze. Pensateci bene prima di prendere un cane. Lui vi vorrà bene per sempre. Fate lo stesso anche voi».

PATRIZIA PERTUSO