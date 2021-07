Al via da Bergamo il #Giffoni50Plus

Spettacoli

FESTIVAL Ribattezzato come #Giffoni50Plus - per non considerare l'anno di lock down - è stato svelato il cartellone della 51esima edizione del Festival, che si svolgerà dal 21 al 31 luglio. La ripartenza avviene da Bergamo, città simbolo della pandemia.

«L'idea era nata già ad aprile 2020 - racconta il direttore artistico, Claudio Gubitosi - quando in un confronto online promisi di trasferire il nostro progetto in una città alla quale siamo stati vicini fin dal primo lock down. Da Bergamo non riparte solo Giffoni, ma l’intera Italia, fatta di quelle ragazze e di quei ragazzi che ora aspettano con tanta gioia di riappropriarsi dei loro spazi e della loro vita».

«La scelta di presentare Giffoni a Bergamo è fondamentale - scrive il Ministro della Cultura, Dario Franceschini - porta in una delle città più colpite dalla prima ondata della pandemia, l’energia di uno degli eventi più amati del nostro Paese. Migliaia di giovani di nazioni diverse si ritroveranno per celebrare di persona #Giffoni50Plus. Le emozioni che caratterizzano questo speciale appuntamento rinnoveranno l’intenso rapporto tra i ragazzi e il cinema, promuovendo curiosità, interesse, voglia di ricerca. Un’occasione importante, maggiormente in un momento come questo dove i bambini e gli adolescenti soffrono per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Auguro ogni successo a Giffoni e ai suoi giffoner».

Così, la 51esima edizione del Giffoni Film Festival annovera 101 opere in concorso giunte da 35 Paesi diversi, tra cui naturalmente l'Italia; 3 mila giurati coinvolti in presenza e altri 2 mila in collegamento da 36 hub diversi, ci cui 26 in Italia (Civitavecchia, Alassio, Taranto, Cagliari, Ancona, Riccione, Ferrara, Riva Ligure, San Donà di Piave, Jesolo, Musile, Ceggia, Sarmede, Ceccano, Roma, Genzano, Fano, Pesaro, Montescaglioso, Tropea, Corigliano - Rossano, Roccapiemonte, Vietri sul Mare, Bari, Lecce, Palermo) e 10 all'estero (Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Macedonia, Romania, Serbia, Spagna, Qatar).

Sul versante "eventi" òa rassegna cinematografica italiana dedicata al pubblico dei giovani e giovanissimi presenta undici live con 25 artisti dell'attuale panorama musicale accanto ad incontri con uomini e donne di scienza, spettacolo, cultura, imprenditoria e sport.

Tra i lungometraggi in concorso molto atteso The True Asventures of Wolfboy regia di Martin Krejčí in cui si racconta la storia di Paul: vive una vita isolata con suo padre nello stato di New York. Impossibile stringere amicizia con qualcuno per una rara patologia, l'ipertricosi congenita, che causa una crescita anomala dei capelli e della peluria del viso e del corpo. Al suo tredicesimo compleanno, Paul riceve un dono misterioso che lo costringerà a scappare e a cercare la madre che non ha mai conosciuto.

