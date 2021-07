Inter, ecco Inzaghi «Difenderò lo scudetto»

Calcio

CALCIO «E' un momento delicato per tutti. Mi era stata prospettata la partenza di Hakimi, ma la società mi ha promesso che rimarremo competitivi e forti. C'è sempre un confronto diretto. Sappiamo dove dover intervenire. Difendere lo scudetto e fare un percorso migliore in Champions. Fare bene in Europa è un grande desiderio». Così Simone Inzaghi: dopo 22 anni di Lazio si è finalmente presentato, in veste ufficiale, quale nuovo tecnico della Beneamata. Ha un'eredità pesantissima sulla spalle, quella del predecessore Conte, ma mira alto: lo scudetto va difeso, perché dopo la partenza di Hakimi la squadra resterà di alto livello.

L'Inter che ha in mente è «una squadra intensa, sempre dentro la partita, una squadra capace di reagire di fronte agli episodi. Con la Lazio abbiamo fatto tanti gol nel recupero», ha aggiunto. Ha dedicato un pensiero anche al danese Eriksen (dopo l'arresto cardiaco agli Europei gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, uno strumento che in Italia non gli consentirebbe l'idoneità agonistica): «Ho parlato con lui prima degli Europei, non ancora dopo l'incidente. E' un giocatore su cui contavo. Sono pronto ad accoglierlo a braccia aperte, avrà bisogno dei suoi tempi. Nel frattempo la società è stata tempestiva a cogliere l’opportunità di Calhanoglu, che mi è sempre piaciuto tanto, è un un giocatore simile a Luis Alberto, secondo me, uno di qualità e quantità, molto bravo sui piazzati. L'avevo nella mia testa da tanto tempo».

La parola è passata poi a Giuseppe Marotta, che a Inzaghi ha riservato queste riflessioni: «La scelta di Simone Inzaghi è un motivo di grande orgoglio perché significa che il progetto Inter continua, affidiamo l’area tecnica nelle mani di un giovane allenatore ma con tanta esperienza, uno degli allenatori più vincenti dello scenario italiano. Sappiamo anche che impersonifica i valori del club». Quanto al futuro, l'amministratore delegato nerazzurro conta molto sulla riapertura degli stadi al pubblico (ancora nulla si sa su cosa accadrà il 22 agosto, quando riprenderà la serie A), che darebbe ossigeno ai bilanci dei club, dell'Inter in particolare, visto che ha significato una perdita secca di un centinaio di milioni di euro: «Stadi aperti al pubblico? Tutti stanno dialogando affinché si arrivi all’apertura. Per me è il momento di attuarle. In Italia ci sono tantissimi vaccinati. E gli stadi aperti ai vaccinati potrebbero essere uno spot proprio per invogliare la gente a vaccinarsi».

METRO