(Adnkronos) - Entrano quindi a far parte del Consiglio per le Aziende, Fondazioni, Enti di Gestione, Associazioni: Alfonso Andria, Presidente, Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello; Alessandro Bollo, Direttore Polo del Novecento di Torino; Carolyn Christov-Bakargiev, Direttore Castello Di Rivoli (Torino); Antonio Calabrò, Presidente Museimpresa;Giusy Caroppo, Direttore Associazione Eclettica Barletta (Barletta Trani); Mariafederica Castaldo, Presidente Fondazione Pietà dei Turchini (Napoli); Antonella Didonè, Presidente Federazione Italiana Giochi Storici; Pierpaolo Forte, Consigliere Ente Geopaleontologico di Pietraroja (Benevento); Raffaella Frascarelli, Consigliere Comitato Fondazioni di Arte Contemporanea; Alberto Garlandini, Presidente Associazione Abbonamento Musei (Piemonte, Lombardia e Valle D’Aosta); Fabrizio Giuliani, Consigliere Federparchi; Stefano Karadjov, Direttore Fondazione Brescia Musei; Claudio Longhi, Direttore Fondazione Teatro Piccolo di Milano; Francesco Mannino, Presidente Officine Culturali Catania; Francesco Moneta, Presidente The Round Table - Progetti di Comunicazione (Milano); Stefania Monteverde, Consigliere Consorzio Marche Spettacolo; Emanuele Montibeller, Direttore artistico Artesella (Trento); Carla Morogallo, Direttore Operativo Triennale di Milano; Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde; Daniela Picconi, Direttore Operativo e R.U. Azienda Speciale Palaexpo (Roma); Daniele Pitteri, Amministratore Delegato Fondazione Musica per Roma; Gianni Stefanini, Direttore Generale CSBNO-Culture Socialità Biblioteche Network Operativo (Milano); Angela Tecce, Presidente Fondazione Donna regina per le Arti Contemporane (Napoli); Marco Zapparoli, Presidente ADEI-Associazione degli Editori Indipendenti.



I Comuni saranno rappresentati da: Corrado Bonfanti, Sindaco Comune di Noto; Marco Minoja, Direttore Cultura del Comune di Milano; Tommaso Sacchi, Assessore Cultura, Moda, Design e Relazioni internazionali del Comune di Firenze. Per le Regioni entrano nel Consiglio, Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, Simona Teoldi, Dirigente Cultura della Regione Marche, Miriam Cipriani, Direttore Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio.