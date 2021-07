Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Temo l'instabilità e la rottura, vorrei che non accadesse, sarebbe un grande regalo alle destre". Lo ha detto Enrico Letta a In onda parlando del M5s.



"Abbiamo bisogno di stare sui vaccini, sulla ripartenza, sull'economia, sul Pnnr -ha aggiunto il segretario del Pd-. Siamo lontani dalle elezioni, la linea del mio partito è che è fondamentale sostenere il governo e fare sì che duri fino a fine legislatura, Draghi rappresenta una garanzia per l'Italia nel mondo".