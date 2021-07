Carrà, "vola via un pezzo della storia d'Italia"

News

ROMA "Sono immensamente scosso. È stata un’artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l’unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto". È un Pippo Baudo estremamente scosso quello che, a caldo, commenta la scomparsa di Raffaella Carrà. "Aveva studiato ballo, era diventata anche una grande ballerina - ricorda Pippo a ruota libera, trattenendo le lacrime - quando fece coppia con Mina, c'era un’asimmetria notevole tra le due, perché Mina è più alta di lei, eppure lei annullava questa asimmetria. E poi, è una delle poche soubrette italiane, forse l'unica, che ha avuto successo nei paesi ispanici". Baudo ricorda un aneddoto a questo proposito: "Una volta in Spagna, a Plaza de Toros, c'era Raffaella Carrà da sola col suo gruppo, e ricordo intorno trentamila persone. Una cosa incredibile, un amore come per nessun’altra italiana". Il motivo dell’enorme successo e dell’unicità di Raffaella stava, secondo il popolare conduttore, nella semplicità: "Era la bella 'burdela' romagnola, la guappa, aveva una voce forte che faceva impazzire tutti. Il suo modo di essere faceva pensare ad ogni ragazza di poter diventare Raffaella Carrà, invece non era vero. Ci voleva solo il suo talento per essere Raffaella Carrà. È stata l’ultima vera grande soubrette. Sono affranto", conclude Pippo.

"La più bella tv del mondo"

"Siamo addoloratissimi, era un simbolo, il simbolo della bella televisione. Di quella che era la più bella televisione del mondo, quella della Rai. Con lei su chiude il sipario su quel tipo di bella televisione educativa, istruttiva, elegante, allegra, semplice ma musicale. Gli storici credo che con Raffaella parleranno della fine di quella che è stata la bella epoque della televisione". Sono le parole di Renzo Arbore. "C'è l’immenso dolore di aver perso una collega - prosegue Arbore - perché era di quella generazione che è stata decimata, e che io ho ricordato nel programma dedicato a Gianni Boncompagni 'Non è la Bbc' dove lei, per la prima volta, ha parlato dell’amore per Gianni. Ricordo Raffaella e le giornate passate in piscina da Gianni, con Marenco... le confidenze che mi faceva Boncompagni su di lei. Era il periodo più bello della tv, quella di Bernabei e di Agnes, la bella televisione. Un grandissimo dolore".

"Non ci voglio credere"

«5 luglio. Che dolore! Non ci voglio credere...». Così Gianni Morandi su Facebook. «Ciao Raffaella, sei sempre stata una stella senza fare la diva». Lo ha scritto J-Ax su Twitter. «Sincera, sexy, amorosa. Sei la nostra fata, la nostra Trilly, la nostra icona. Mi unisco al coro di chi ti ama e ti porterà sempre nel suo cuore», ha commentato il cantante Piero Pelù. “Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa. Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimenticherò mai... mia adorata Raffaella. Che triste la vita”, il messaggio di Cristiano Malgioglio. "Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo", ha sintetizzato Laura Pausini. "Ciao Raffaella ... sono senza parole", scrive Patty Pravo.

"Sempre al passo con i tempi"

"Raffaella Carrà è stata uno dei simboli della televisione italiana, forse il personaggio più amato. Con i suoi programmi ha saputo parlare a generazioni molto diverse, avendo la capacità di rimanere sempre al passo coi tempi e senza mai scadere in volgarità. Mancherà a milioni di telespettatori che l’hanno amata per il suo stile e a tutti quelli che - come me - hanno avuto l’opportunità di conoscerla e di lavorarci assieme. Io le ho voluto molto bene. Ciao Raffaella", è stato il ricordo di Silvio Berlusconi. "Mi sono svegliato stamattina e mi fa stare male pensare all’ultima volta che abbiamo riso come matti. Ho tante foto con te, miliardi di ricordi bellissimi ma non ne pubblicherò neanche uno. Perchè nessuna di quelle foto sarà mai abbastanza per esprimere quello che provo e il mondo intero con me. Ciao Raffaella, con tutto l’amore possibile", è la dedica di Tiziano Ferro. "Ho saputo adesso che Raffaella non c'è più; la notizia mi è arrivata come un colpo al cuore!", ha scritto Ornella Vanoni. "La sorpresa che non avremmo mai voluto leggere. Ciao Raffaella. Come te nessuna", il commento di Fiorella Mannoia.

"Amore per i dettagli"

"Una donna che ha dato al mondo dello spettacolo e alla Rai - al cui ricordo l’azienda resterà sempre legata - passione, entusiasmo, allegria, creatività e, insieme, un profondo rigore professionale, un amore per i dettagli, un’attenzione continua e un rispetto profondo per il pubblico. A lei va il grazie della Rai per aver scritto pagine fondamentali della storia del servizio pubblico”, così il presidente Rai Marcello Foa e l’amministratore delegato Fabrizio Salini. "Era una showgirl completa, perfetta, da esportazione. Ha avuto successo in tutto il mondo, dal Messico all’Argentina, dall’Italia alla Germania. Un’artista completa e di target internazionale - ha commentato Al Bano - una number one che non c'è più. Sono stato quello che le ha aperto le porte della Spagna. Abbiamo fatto Canzonissima, tante trasmissioni insieme. L’ultima volta che l’ho vista risale a due anni quando partecipammo ad un programma cinese dove c'era una delle cantanti più famose della Cina. Non sapevo nulla della sua malattia". Anche la Juventus sui suoi profili social ha reso omaggio a Raffaella Carrà: "Ciao Raffaella". L’icona della televisione italiana era una grande tifosa della squadra bianconera. "Cara Juve, mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te", aveva scritto sul suo account Twitter in occasione del nono scudetto in fila, vinto nel 2020, citando uno dei suoi successi più grandi.

"La più bella e la più brava"

"La più bella e la più brava di sempre!! ciao Raffaella", ha commentato Vasco Rossi. "Ciao fantastica Raffaella Carrà", il saluto di Jovanotti. "Ho letto la notizia e non potevo crederci... Ciao Raffaella, icona senza tempo. Voglio ricordarti così, mentre cantavamo insieme", ha scritto Gigi D’Alessio. "Sono scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso grazie a te Raffaella, per tutto quello che ci hai regalato", il ricordo di Milly Carlucci. "Ineguagliabile, unica, una stella vera, un talento da guardare con ammirazione e rispetto. Avrei voluto dirle tante cose ma non ho mai osato... buon viaggio Raffaella", ha dichiarato Antonella Clerici. "Un grande, grande dolore. Si fa fatica a credere che Raffaella Carrà non ci sia più", ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"Energia straripante"

"Raffaella Carrà con la sua straripante energia, la sua intelligenza e la sua risata travolgente ha riempito tanti momenti delle nostre vite, segnando la cultura popolare del Paese. Una donna meravigliosa. Una Signora vera. Ci mancherà moltissimo. Ciao Raffaella», ha scritto Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd. "Con la scomparsa di Raffaella Carrà se ne va la Signora della televisione italiana. Una donna di grande talento, passione e umanità che ci ha accompagnato per tutta la vita. Addio Raffaella", è il messaggio del ministro della Cultura, Dario Franceschini.

"Farai ballare gli angeli"

“La ricordo sorridente ed allegra, la ricordo che comunicava allegria, simpatia. I suoi spettacoli erano allegri, lei era sorridente, gioiosa e bella”. Così il presidente della Siae Giulio Rapetti in arte "Mogol". "Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella", ha scritto Lorella Cuccarini. "Addio Raffaella Carrà, sorriso e fatica, grande lavoratrice che ha cambiato il modo di essere donna nel mondo della televisione. Una persona libera che ha vissuto a pieno ritmo. Ci mancherai Raffa!", ha commentato Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. "La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso... farai ballare gli angeli...", ha aggiunto Vladimir Luxuria.

"Una delle più grandi stelle"

«Grande tristezza! Con Raffaella Carrà se ne va un pezzo della storia d’Italia». Lo ha scritto, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. «L'Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti», ha aggiunto il segretario dem Enrico Letta tra i primi a rendere omaggio sui social a Raffaella Carrà, osservando che «per quelli della mia generazione è davvero un pezzo di vita che se ne va. Profonda tristezza». «Raffaella Carrà verrà ricordata come una delle più grandi stelle dello spettacolo - ha scritto su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia - conosciuta in tutto il mondo, ha rappresentato la cultura e i costumi dell’Italia. Il suo talento e la sua contagiosa risata resteranno per sempre scolpiti nella storia dello showbiz. Ci mancherà».

