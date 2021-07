Affacciati alla finestra apre con Geppo

Spettacoli

LIVE SHOW Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a rivivere nei complessi Ater , “Affaciati alla finestra”, la speciale rassegna all’interno dei cortili e sotto le finestre dei palazzi di edilizia pubblica: dal 5 al 26 luglio 2021, 15 spettacoli dal vivo in altrettanti luoghi simbolo delle periferie di Roma.

L'evento, promosso dalla Regione Lazio e realizzato dall'Associazione Glicine, con la direzione artistica di Stefano Fabrizi, è dedicato alla comicità e vedrà la partecipazione di artisti di assoluto livello, che si esibiranno nei giardini dei lotti popolari di Pietralata, Tufello, Tor Bella Monaca, Lamaro, Laurentino, La Rustica, Torpignattara, Villaggio Breda, Labaro Prima Porta, Garbatella, Torre Gaia, Torrevecchia, Villa Gordiani e Vigne Nuove..

Aprirà,la rassegna, lunedi 5 luglio a Pietralata, Geppo. Simone Metalli in arte Geppo, romano doc, apre una pagina Facebook nel 2015 per pubblicare le sue barzellette quotidiane. Il successo è inaspettato, raggiungendo oltre 700.000 fan e circa 50.000.000 di visualizzazioni su YouTube. Passa quindi alla Tv con Tu Si Que Vales per poi diventare ospite fisso a Domenica In. Sold out ogni suo spettacolo teatrale, da anni tutte le mattine conduce un programma su Dimensione Suono Roma. Nel suo spettacolo rielabora drammaturgicamente le barzellette che lo hanno reso famoso, in un monologo senza soluzione di continuità che mette in luce come alla base di ogni storia divertente ci sia sempre un grande fondamento di verità e di vita. Recentemente ha curato la pubblicazione della “Nuova enciclopedia della barzelletta” edito da L’Airone.

Le date: giovedi 8 luglio al Tufello è la volta di Stefano Vigilante, venerdi 9 luglio a Tor Bella Monaca sul palco, Oscar Biglia. “Affacciati alla finestra” continua lunedi 12 luglio al Lamaro con Sergio Viglianese, martedi 13 luglio al Laurentino con i Sequestrattori e mercoledi 14 luglio a La Rustica con i Carta Bianca, mentre giovedi 15 luglio a Torpignattara è la volta di Dani Bra. Venerdi 16 luglio appuntamento al Villaggio Breda con Marco Passiglia, domenica 18 luglio al Labaro Prima Porta con Marco e Mattia e lunedi 19 luglio a Garbatella ritornano i Sequestrattori mentre martedi 20 luglio a Torre Gaia, i Figli Unici.

Ultimi appuntamenti, mercoledi 21 luglio a Torrevecchia con Fabrizio Gaetani, giovedi 22 luglio a Villa Gordiani con Marko Tana, venerdi 23 luglio al Trullo con Sergio Giuffrida. Infine a chiudere la seconda edizione di “Affacciati alla finestra”, lunedi 26 luglio a Vigne Nuove, Claudio Sciara.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid 19.

