Milano, Bernardo possibile candidato del Centrodestra

Dovrebbe essere Luca Bernardo, dopo le rinunce di Gabriele Albertini, Oscar di Montigny e Andrea Farinet, il civico su cui Matteo Salvini punta a raccogliere i consensi degli alleati di centrodestra nel vertice di martedì e candidare a sindaco di Milano.

Il partito annuncia che oggi alle 15,30 il primario di pediatria del Fatebenefratelli dovrebbe firmare a sostegno dei sei referendum sulla giustizia nel gazebo allestito a Milano, in via Fauche', angolo via Chieti.

“C’è l’ultima riunione martedì dove definiamo le ultime squadre. Si vota in 1300 comuni e a differenza della sinistra, del Pd e dei 5stelle, il centrodestra sarà unito grazie soprattutto allo sforzo della Lega. Quindi di là lasciamo le divisioni e noi vediamo di occuparci di lavoro e di salute”, ha detto a Matera il leader della Lega Matteo Salvini. “Il centrodestra sostiene il referendum, vota insieme alla riforma del fisco, il taglio della burocrazia, la ripartenza dei cantieri, poi in Basilicata c’è tanto da fare , ma c’è stato già un segno di cambiamento”.