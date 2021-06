Auto, moto, treno, aereo o traghetto: si va in vacanza

Animali

ANIMALI Automobili, moto, treno, aereo o traghetto. Poco importa il mezzo. L’importante è portare - nel modo giusto - i nostri animali con noi durante le prossime vacanze estive.

Cominciamo dalla macchina: il codice della strada prevede la possibilità di trasportare animali domestici purché questi non costituiscano impedimento o pericolo per la guida. Per loro, basterà un trasportino sul sedile o, se di grossa taglia, nel vano posteriori. Utile, per cani di piccola taglia, la cintura di sicurezza agganciate al collare o alla pettorina.

Per la moto valgono le stesse regole, ma in questo caso il trasportino non può sporgere oltre i 50 centimetri rispetto all’asse del motoveicolo.

Sui traghetti sono ammessi solo i cani dotati di microchip (con libretto di iscrizione all’anagrafe canina) e tutti gli animali muniti di certificazione veterinaria di buono stato di salute che comprenda la profilassi antiparassitaria. Nel caso della Sardegna, si richiede anche di aver eseguito la vaccinazione antirabbica. Se l’animale è di piccola taglia potrà restare con noi, altrimenti starà in una apposita zona.

Per viaggiare in treno: cani piccolini e gatti viaggiano (a volte gratis) in trasportini che non devono superare le dimensioni di 70x30x50 cm.

Infine l’aereo. Ogni compagnia ha leggi precise da rispettare: quindi sarebbe bene informarsi direttamente prima di acquistare il biglietto per evitare che i quattro zampe non possano imbarcarsi.

TRASPORTINO, QUALE SCEGLIERE

Per prima cosa il trasportino deve essere sicuro e confortevole per l’animale che ospiterà durante il viaggio. Opportuno quindi valutare le dimensioni del kennel (il trasportino, appunto): al suo interno l’animale deve riuscire a sedersi e a stare in piedi, entrare e uscire facilmente (meglio quelli con aperture su entrambe i lati; se ospiteranno gatti, la porta potrà essere dall’alto).

Quello in plastica o metallo protegge l’animale dagli urti e, per quanto riguarda soprattutto i gatti, è pensato per viaggi lunghi; quello morbido in tessuto potrà diventare facilmente la sua cuccia.

Esistono poi in commercio kennel dotati di ruote, come se fossero dei trolley, e anche degli zaini destinati tanto ai cani che ai gatti, nei quali il nostro amico potrà alloggiare anche durante una semplice passeggiata in città o fuori porta.

PATRIZIA PERTUSO