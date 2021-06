Lombardi: "Grillo? Non condivido una virgola"

News

"Non so se trovo più folle le valutazioni su Conte, che ha guidato due governi tra crisi economica e pandemica, o il fatto di rimetterci nella gabbia Rousseau". Lo ha detto Roberta Lombardi, membro del Comitato di garanzia M5S, dopo il durissimo post di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte. "In ogni caso non condivido una virgola di quel post", aggiunge l’assessora alla Transizione ecologica in Regione Lazio.

"Lettera ai folli, ai liberi, ai forti. Cari folli, caro folle, in Italia e non solo siamo in tanti che vogliamo iscriverci al club degli amici dei mulini a vento! Perché se si vuole cambiare il mondo un utopista folle riesce molto di più di realisti opportunisti...", scrive su Facebook il senatore Nicola Morra, espulso dal gruppo parlamentare M5S per non aver votato la fiducia al governo Draghi. "Sono pronto per mettermi a disposizione di un MoVimento 5 Stelle visionario e leader-less". "Il MoVimento ha scelto di eleggere un Comitato direttivo eletto dagli iscritti, ho sempre condiviso questa direzione. C'ero, ci sono e ci sarò", conclude il presidente della Commissione Antimafia.

Per l’europarlamentare M5S Dino Giarrusso "sei mesi fa ho detto: votiamo il Comitato direttivo, che deciderà come inserire Giuseppe Conte. Pensavo fosse la cosa più giusta da fare. Adesso, prendetemi per utopista, ma mi auguro che si possa comunque salvare il Movimento e il suo rapporto con Giuseppe Conte. Forse se questa elezione l’avessimo fatta allora sarebbe stato meglio". "I nostri avversari storici, parlo sia di avversari politici che di potere, non vedono l’ora che noi ci distruggiamo da soli. Quindi nonostante sia un momento critico io invito tutti alla lucidità e a non disperdere il nostro patrimonio politico ed etico. Se restiamo uniti continuiamo a essere forti", conclude.

"Mi sento trattata come un pacco. Non è la prima volta che accade", dice la senatrice M5S Alessandra Maiorino. "Che Conte fosse la persona giusta lo pensavano milioni di italiani e lo stesso Beppe fino a poco tempo fa. Questo suo repentino cambio di idea e di umore lascia attoniti non solo noi ma quella parte di Paese che ha creduto e crede ancora in Conte. In questo modo Grillo si assume una responsabilità enorme", insiste la pentastellata, fedelissima dell’ex premier. E ora si torna a parlare di un partito di Conte: se l’ex presidente del Consiglio dovesse dar vita a una sua iniziativa politica, lo seguireste? "Conte è un patrimonio da preservare per l’Italia. Mi auguro possa trovare spazio nel panorama politico, popolato da troppi personaggi inconsistenti al contrario di lui", risponde Maiorino.

"M5S: cercasi mediatori di comprovata esperienza, no perditempo. Confido in uno scatto di orgoglio della comunità 5 Stelle". Così su Facebook il deputato pentastellato Vincenzo Spadafora, ex ministro dello Sport.