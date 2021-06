Risolto il mistero del cadavere in cantina

News

SICUREZZA Forse a una svolta l’omicidio di Enrico Pellegrini, il disoccupato 52enne il cui cadavere era stato trovato domenica sera nella cantina di una abitazione in via Principi d’Acaja, a Torino. All’alba di lunedì è stato fermato il fratello della vittima, l’avvocato 48enne Carlo Pellegrini. L’uomo è stato rintracciato a Rovereto, in Trentino, ed è ora in stato di fermo. Il decreto di fermo, firmato dai pm della procura di Torino, è scattato sulla base dei risultati dell’indagine lampo condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale del capoluogo piemontese e della Compagnia Torino San Carlo. Il corpo della vittima era stato ritrovato nella cantina dell’abitazione che i due fratelli condividevano, riverso a terra, in posizione supina, con un coltello conficcato nel bulbo oculare. La porta della cantina era chiusa e per sfondarla si è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ad avvertire che qualcosa non andava era stato il padre della vittima, che per 800 volte aveva tentato di mettersi in contato con il figlio.