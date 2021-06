A Villa Ada l'omaggio a Gabriella Ferri e De André

Spettacoli

MUSICA Villa Ada Roma Incontra il Mondo e Face Magazine.it insieme per rendere omaggio a due icone quali Gabriella Ferri e Fabrizio De André. Lunedì 28 giugno salgono sul palco Giulia Anania ed Emilio Stella per Bella, Gabriella! Mamma Roma e le sue figlie, la serata con cui Villa Ada saluta le grandi dive della Capitale: Anna Magnani, Monica Vitti, la Gattara, Marcella che fa le pulizie nelle case popolari, Ludovica che cerca un lavoro su una panchina, Leilalù che sbrocca d’ amore.

Tra risate e lacrime i due cantautori trascineranno il pubblico in uno spettacolo coinvolgente, portando sul palco le figure più rappresentative e amate della cultura popolare romana. Ad iniziare da lei, Gabriella Ferri, indimenticata e amatissima voce e diva, che partendo da Trastevere ha attraversato il mondo, per poi lasciarci il 3 aprile 2004.

A poco meno di 22 anni dalla morte di Fabrizio De André, martedì 29 giugno arriva “Caro Faber. Roma canta De André”: una serata-evento per ricordare l’indimenticato cantautore genovese, scomparso l’11 gennaio 1999. I Faber Quartet (Marco Pinto; Bruno De Benedetto; Peppe D’Agostino; Mimmo Condello); Ilenia Volpe e Mirko G. Mazza salgono sul palco per ripercorrere in un caleidoscopio musicale il repertorio di Faber, reinterpretando le sue canzoni più amate.



