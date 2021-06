Rifiuti, tre giorni di passione

News

ROMA I cassonetti stracolmi, i turisti in fuga dai ristoranti per colpa dei miasmi, il clima torrido che rende l'aria ancora più irrespirabile, sono solo una parte dell'emergenza rifiuti a Roma. A rendere il quadro ancor più fosco ci sono le difficoltà legate al conferimento nell'impianto Ecologia Viterbo, alle prese con un guasto al trituratore e a quelli della Toscana, che hanno comunicato l'impossibilità ad accogliere altri rifiuti da Roma.

Una situazione che rischia di aggravarsi durante il lungo ponte di San Pietro e Paolo, che terminerà domani e che probabilmente vedrà ammassarsi ancora più rifiuti sulle strade. A rendere la situazione ancora più complicata c'è lo sciopero nazionale indetto il 30 giugno dai sindacati da Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti nel settore dei servizi ambientali per chiedere una correzione immediata dell'articolo 177 del codice degli appalti. Nel caso in cui non venisse revocato la Capitale potrebbe rischiare il collasso.

Sul tema è intervenuta anche la Commissione di garanzia sugli scioperi, che in una nota ha espresso «viva preoccupazione per l'ormai permanente stato di rischio sanitario a cui sono sottoposti i cittadini e per i danni irreversibili alle matrici ambientali, conseguenza delle attuali politiche di gestione dei rifiuti della Capitale (rischi destinati ad aumentare con l'avanzare della stagione estiva). Si ritiene pertanto doveroso rivolgere un appello alle Istituzioni e agli Attori sociali affinché pongano in essere ogni possibile iniziativa volta alla mitigazione del disagio alla cittadinanza e all'avvio di un percorso risolutivo dell'emergenza».

Un'emergenza che da ambientale rischia di diventare sanitaria, come aveva evidenziato la scorsa settimana il presidente dell'Ordine dei medici di Roma Antonio Magi. Sulla stessa linea anche l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato, che ha paventato il commissariamento di Roma sulla gestione dei rifiuti. Un provvedimento che però è previsto solo ad agosto.