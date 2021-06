M5S, grande attesa per le decisioni di Conte

News

Grande attesa per l'apertura della settimana con la eventuale conferenza stampa dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo lo scontro avvenuto per l'attacco di Grillo allo statuto dell'ex premier. AL momento non si registrano passi avanti per una riconciliazione e dalle parole di Conte dipenderà molto del futuro del M5S, del centrosinistra e anche della maggioranza che sostiene Mario Draghi. Perchè il Pd ha siglato con l’ex premier gli accordi sui candidati in città e regioni importanti che sono attese al voto, come Napoli e la Calabria. Ma anche perchè nell’asse con M5S i dem ripongono le speranze di approvare il ddl Zan in Senato.

In ogni caso sono ore frenetiche per il futuro del M5S, con diversi big del Movimento scesi in campo per provare a ricucire. Tra i più attivi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in contatto con le due parti per provare a riportare tutto sui binari del dialogo. Ma al lavoro per la "diplomazia pentastellata" ci sarebbe anche il presidente della Camera Roberto Fico, per far riavvicinare il garante M5S e l’ex premier. Riavvicinamento che per il momento appare lontano: sabato il leader in pectore avrebbe deciso il passo indietro e finora passi avanti nonse ne sarebbero fatti. Sul tavolo restano temi importanti: il primo la diversità di vedute tra Conte e Grillo sul sostegno a Draghi, con il secondo più favorevole. Poi il tetto dei due mandati: Grillo ha annunciato che voteranno gli iscritti, ma la questione resta un ennesimo nodo non ancora sciolto.