Lazio, al via task force contro la variante Delta

ROMA Per prevenire la variante Delta (o cosiddetta indiana) del Covid 19 la Regione è pronta a creare un task force. L'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato ha spiegato che nel Lazio da oggi, lunedì 28 giugno, saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi. Un modo per evitare il diffondersi di focolai e per intervenire in modo mirato.

La task force è operativa nello stesso giorno in cui viene meno l'obbligo delle mascherine all'aperto. «Un segnale positivo, ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità. Ma non dobbiamo smettere di stare attenti, la guardia deve sempre rimanere alta», ha commentato D'Amato (nella foto). Nel frattempo però a causa della pandemia circa 600 hotel della Capitale su 1.200 non hanno ancora riaperto, come ha puntualizzato il presidente romano di Federalberghi Giuseppe Roscioli.

Intanto il Lazio continua a correre nella campagna vaccinale, nonostante le difficoltà legata agli approvvigionamenti.Sono oltre 5 milioni le dosi somministrate, e quasi due milioni le persone che hanno concluso il ciclo di immunizzazione. Attualmente nel Lazio l'88% della popolazione ha ricevuto la prima dose. Un primato, dal momento che la media nazionale è dell'83%.

Il Lazio è anche la prima regione in Italia per le cure monoclonali, un metodo che nel 90% dei trattamenti si è concluso con la guarigione completa dei pazienti dal virus.

Sul fronte dei contagi oggi nel Lazio si sono registrati 93 nuovi casi nel Lazio, dei quali 62 a Roma, su oltre 15 mila test effettuati. C'è stato un solo decesso legato al virus, rilevato nella Capitale.