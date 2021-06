I Måneskin "L'amore non è mai sbagliato"

Spettacoli

“Tutti dovrebbero essere liberi di poterlo fare senza paura. L’amore non è mai sbagliato”. Anche i Måneskin hanno voluto sottolineare la loro vicinanza alla comunità LGBTQ+ nel giorno in cui in tutto il mondo, Italia compresa, si celebravano i vari Pride. E l'hanno fatto nel modo più naturale possibile: con un bacio tra il frontman Damiano e il chitarrista Thomas Raggi. In seguito la clip del bacio è stata pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale del gruppo, con la didascalia grondante libertà. Ieri sera i Måneskin erano invitati in Polonia all’evento Polsat SuperHit Festival 2021 dove si sono esibiti con “I wanna be your slave” e sono stati premiati dal cantante Michael Szpak con il Disco d’oro conquistato proprio sul mercato locale.

Sul piano strettamente musicale è un periodo d'oro per la band romana capace di fare breccia non soltanto in Italia ma anche nel mercato internazionale, con più di 24 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese e un miliardo e mezzo di streaming totali. In Gran Bretagna sono presenti nella top ten dei singoli addirittura con due pezzi: “I wanna be your slave” al sesto e “Beggin” al decimo posto, prima band italiana della storia a riuscire nell’impresa.

Non va sicuramente male nemmeno negli Stati Uniti, dove “I wanna be your slave” occupa la prima posizione della classifica Hot Hard Rock Songs di Billboard.

