Covid Lazio oggi, 93 contagi e 1 morto. A Roma 62 casi

(Adnkronos) - Sono 93 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 27 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I casi a Roma città sono a quota 62. Da ieri registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 5mila tamponi e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 18mila test. I ricoverati sono 209 (+15). I guariti sono 119, le terapie intensive sono 57 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. L'indice Rt è a 0,66, l'incidenza è a 12,83 casi per 100mila abitanti.



Nel Lazio, secondo i dati della regione, il 40% degli over 18 dell’intera popolazione ha completato il percorso vaccinale. Dalla prossima settimana saranno sequenziati il 100% dei tamponi positivi, creata task force che migliorerà ulteriormente l’attività di tracing.