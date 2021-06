Totti "incorona" Mourinho «Io sono fuori dalla Roma»

Calcio

CALCIO Francesco Totti, assieme alla campionessa paralimpica Bebe Vio, è stato nominato Ambassador delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La cerimonia al Salone d'Onore del Coni è stata anche l'opportunità, per l'ex Capitano giallorosso, per fare il punto sulla Roma e sul suo futuro. A cominciare dal nuovo allenatore. «Mourinho? Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l’allenatore più forte al mondo. Sarebbe stato bello essere allenato da lui?», ha continuato Totti, «quando ero giovane si...». Categorico l'ex campione sul suo ruolo, inesistente, nei piani della società: «Un mio ruolo nella Roma? Io non ho parlato con nessuno e non ci sarà nessun ruolo. Se spero in una telefonata? No, il telefono è spento», ha concluso ironicamente.

