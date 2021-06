D'Amato: «Sui rifiuti pronti a intervenire»

News

ROMA Dopo l’allarme sanitario lanciato mercoledì dall’Ordine dei Medici, ieri sull’emergenza rifiuti è intervenuto l’assessore regionale alla Salute Alessio D’amato, che paventa il commissariamento di Roma se non verranno liberate al più presto le strade dai cumuli di rifiuti.

Con il caldo gli scarti alimentari fermentano, generano liquami, diventano un vettore di infezioni attraverso gli animali (topi, gabbiani, cinghiali) che rovistano vicino ai cassonetti. Al di là del Piano Rifiuti, è il ragionamento di D’Amato, la Capitale tramite Ama, deve provvedere allo spazzamento e alla raccolta, e per farlo deve dotarsi della discarica di servizio. Ama ha spiegato che ci saranno ancora due settimane di sofferenza, a causa della manutenzione straordinaria di alcuni impianti fuori regione, ma per l’assessore alla Salute non è possibile aspettare tanto. E il rifiorire dei cumuli in diverse zone della città è un pessimo biglietto da visita per i turisti che con il Lazio in zona bianca stanno tornando in città. E non aiuta il fatto che il prossimo 30 giugno ci sarà lo sciopero nazionale degli operatori nel settore dei rifiuti.

Da parte sua l’assessore comunale all’Ambiente ha puntato il dito contro la Regione spiegando che da un mese non rilascia alcun parere sull’istanza di Valutazione di impatto ambientale per l’impianto Tmb di Rocca Cencia.