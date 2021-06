Una Uefa "arcobaleno" ma Ceferin attacca duro

Calcio

CALCIO «La Uefa è orgogliosa di indossare i colori dell’arcobaleno»: comunicazione di ieri, accompagnata dalla diffusione del simbolo Uefa striato ma anche da un’accusa: a essere “politica” (Ceferin ha detto addirittura «populista») sarebbe, al contrario, la richiesta di rivestire di arcobaleno lo stadio di Monaco “contro” la presenza dell’Ungheria. In campo a Monaco, durante la partita tra Germania e Ungheria, il premier magiaro Orban non s'è visto, avendo preferito presenziare invece a Bruxxelles; in compenso c'è stata l'invasione di campo di un tifoso che ha brandito i colori dell'arcobaleno in difesa dei diritti Lgbt. Ma non è finita qui. L’olandese Wijnaldum indosserà una fascia da capitano arcobaleno agli ottavi, a Budapest...Se ne parlerà ancora.

