Notti Bianche del Cinema, Metro sarà media partner

“Metro” sarà media partner della due giorni di Notti Bianche del cinema, che comprende nuove uscite, ma anche proiezioni speciali, organizzate e promosse direttamente

dagli esercenti del territorio.

CINEMA «Un’onda che arriva in tutta Italia». Fabia Bettini e Gianluca Giannelli di “Alice nella Città” presentano così Le Notti Bianche del Cinema: dalle 20 del 2 luglio fino al 4 luglio, 48 ore ininterrotte di cinema con proiezioni no stop in 70 sale italiane riunite, dopo lo stop forzato per la pandemia, dalla volontà di ripartire. Anzi, di rinascere. Perché tutti gli artisti coinvolti - registi, attori, sceneggiatori, fonici e chi più ne ha, più ne metta - sono convinti che il momento della rinascita del cinema sia arrivato.

«Se la pandemia ci ha lasciato qualcosa - afferma Pierfrancesco Favino - è la voglia di lavorare insieme». E di cambiare la carte in tavola. «Il cinema - spiega Vittoria Puccini - era in crisi già prima della pandemia. Adesso è il momento della rinascita».

Riguardo le modalità non ha dubbi Fabrizio Gifuni: «In uno scenario che muta rispetto all’uso dell’audiovisivo, bisogna sottolineare l’importanza della sala, ma abituarci anche ad un altro tipo di fruizione». Perchè «Il cinema - conclude Favino - è benessere: è un’interruzione necessaria della nostra quotidianità durante la quale spegnere i cellulari e ritrovare il senso di comunità che la pandemia ci ha tolto».

«Durante i lock down - racconta Andrea Bosca - ho passato il tempo davanti alla tv, ma c’era sempre qualche “stacco” che poteva essere il telefono o la pubblicità. Lasciamo queste stanze e torniamo al cinema». Anzi, oltre il cinema. «Dobbiamo portare i film - dice Carlotta Natoli - fuori dalle sale e lasciar spazio alle contaminazioni».

Eccolo, allora, il “nuovo cinema”.

Si parte dalle novità italiane, tra cui Occhi Blu che segna il debutto alla regia di Michela Cescon con protagonista Valeria Golino, e Penguin Bloom di Glendyn Ivin con Naomi Watts, film che sancisce un fil rouge tra Le Notti Bianche e il Taormina Film Festival.

Si passa per le maratone dedicate a Dario Argento, Quentin Tarantino, Wes Anderson, Wong Kar-Wai, Timothée Chalamet, Nicolas Winding Refn e Paolo Villaggio/Fantozzi.

Si fa tappa su Scelta d'Artista, film scelti e presentati dagli artisti - alcuni esempi? Dario Argento ha scelto L'uomo Leopardo, un film in bianco e nero del 1943, regia di Jacques Tourneur. Favino presenterà al cinema Adriano di Roma Io la conoscevo bene diretto da Antonio Pietrangeli ed uscito nel 1965. La Puccini sarà a Firenze per 18 regali, film di Francesco Amato ispirato alla vera storia di Elisa Girotto: «Mia figlia ha 15 anni - spiega l'attrice - e di solito il sabato sera andava al cinema con il suo gruppo di amici. Mi piacerebbe poter recuperare questa bella abitudine e questa dimensione di socialità». Fabrizio Gifuni, invece, presenterà Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, indimenticabile e indimenticato film di Elio Petri interpretato dall'immenso Gian Maria Volonté ed uscit nel 1970: «Questo film ha influenzato e determinato la scelta del mestiere dell'attore per molti di noi, ai tempi dell'Accademia. Mette insieme la questione di genere ad una fotografia dell'Italia degli anni '70 che fa risaltare la cultura del potere». Sabina Guzzanti proporrà The Manchurian Candidate di Jonathan Demme. E ancora: Irene Ferri ha scelto Non ti muovere di Castellitto, Valentina Lodovini Cronaca Familiare di Valerio Zurlini, Giorgio Marchesi propone Mystic River regia di Clint Eastwood, Carlotta Natoli Le vite degli altri diretto da Florian Henckel Von Donnersmarck.

Dai “film del cuore” si arriva agli incontri con il pubblico di una manifestazione la cui madrina è Monica Bellucci. E poi: i film d’autore, le novità italiane presentate dal cast, i film da vedere con la famiglia, gli incontri con i registi e gli attori e tre eventi dedicati a Orson Welles, a Massimiliano Bruno e al documentario Jodorowsky’s Dune di Frank Pavich in anteprima nazionale.

Così il cinema tornerà nelle sale (e non solo) di Milano, Bologna, Roma, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari e Venezia.

I risultati di questa mega operazione si vedono già: Piera Detassis ha infatti annunciato che nella prossima edizione dei David di Donatello organizzerà anche le Notti d’Argento.

“Il cinema non morirà mai, ormai è nato e non può morire: morirà la sala cinematografica, forse, ma di questo non mi frega niente”. Lo affermava un grande maestro del cinema, Mario Monicelli, morto già da oltre un decennio. Forse, dopo queste Notti Bianche per le sale potrà esserci una nuova occasione. Sarebbe bellissimo non sprecarla.

DA MILANO A TORINO E ROMA, LE SALE DELLA RASSEGNA

Da Milano a Bari, da Bologna a Napoli, da Roma a Cagliari, da Torino a Palermo passando anche per Venezia. L’itinerario immaginario de Le Notti Bianche del Cinema non ha confini. Stravolge Nord e Sud, isole comprese e coinvolge sale, arene e spazi inusuali per l’universo cinematografico. Fermandosi soltanto ai cinema che sono stati inglobati da questo percorso, se ne contano 70.

A Roma, città da cui il progetto Le Notti Bianche del Cinema è partito, le sale coinvolte sono l’Andromeda in via Mattia Battistini 110 ma anche la Casa del cinema in piazzale Brasile; il cinema Quattro Fontane, l’Eden, il Farnese, l’Adriano accanto all’Arena Timvision Floating Theatre di viale Africa all’Eur e a S.C.E.N.A. in via degli orti d’Alibert, 1/c.

In Lombardia sono sette le sale cinematografiche coinvolte a Milano: il Multisala Notorius Gloria in corso Vercelli 18, la Cineteca Milano MIC di viale Fulvio Testi 121, il cinema Beltrade in via Nino Oxilia 10, The Space Odeon di via Santa Radegonda 8, l’Anteo in piazza XXV Aprile, la cineteca Milano Meet in via Vittorio Veneto 2 e l’Arena MIlano Est di via Riccardo Pitteri 58/60.

Alle porte di Milano, a Sesto San Giovanni, c’è il cinema Rondinella (Viale Matteotti, 425), a Settimo Milanese, Auditorium Marchesini (via Achille Grandi 12) e a Paderno Dugnano la cineteca Milano Metropolis 2.0 (via Oslavia 8).

Dalla Lombardia al Piemonte. A Busca, provincia di Cuneo, aderisce a Le Notti Bianche del Cinema il Lux di via Cadorna 46. A Torino invece ad ospitare la manifestazione ci penseranno il cinema Massimo (via G. Verdi 18), il Centrale (via Carlo Alberto 27), l’Ambrosio Cinecafè (corso Vittorio Emanuele II, 52), il Romano, Galleria Subalpina (piazza Castello 9) e il Massaua Citiplex (piazzaMassaua 9).

Sui siti di ciascuna di queste sale sarà possibile trovare il programma completo de Le Notti Bianche del Cinema 2021.

