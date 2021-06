Recovery, l'ok Ue entro 24 ore

News

Il Pnrr italiano dovrebbe essere approvato definitivamente entro 24 ore. L'iter di lapprovazione - che normalmente ha questi tempi - è partito ufficialmente a Bruxelles, dove la Commissione ha lanciato la cosiddetta procedura scritta, senza cioè la riunione fisica del collegio dei commissari. Servirà solo il via libero dei gabinetti in forma scritta.

Il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni intervenendo a Taobuk a Taormina ha ricordato come "L'Italia si propone nel piano di recovery di intervenire in alcuni settori penso alla giustizia, la concorrenza, al settore degli appalti pubblici e della pubblica amministrazione, al fisco - dice - Tutte grandi questioni le cui riforme non saranno scritte a Bruxelles ma quest’ultima condizionerà l’erogazione delle risorse al raggiungimento degli obiettivi. Mantenere questi impegni sarà fondamentale ma anche difficile. Ci sono condizioni favorevoli con un’ampia maggioranza parlamentare guidata dall’uomo giusto al momento giusto".

Intanto oggi è arrivato l'ok dell'Europa al Piano di ripresa e resilienza dell'Austria, che farà arrivare al Paese 3,5 miliardi di euro in sovvenzioni.