Pfizer, taglio dosi "in linea con le previsioni"

Coronavirus Italia

Sono 45.331.611 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 91,3% del totale di quelle consegnate, pari finora a 49.642.998 (nel dettaglio, 33.693.720 Pfizer-BioNTech, 4.540.041 Moderna, 9.667.236 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.742.001 Janssen). I vaccinati che hanno completato il ciclo sono 15.440.999, il 28,46% della popolazione over 12.

Intanto, sul fronte delle forniture, il commissario Figliuolo ha precisato che «le consegne di dosi di Pzifer del mese di luglio, preventivate alle Regioni, sebbene siano leggermente inferiori all’auspicato sono sostanzialmente in linea con le previsioni. Non vanno confrontate con quelle di giugno che comprendevano anticipi di forniture. Per questo la quantità complessiva di vaccini disponibile entro settembre consentirà comunque di raggiungere l’obiettivo di immunizzare nei tempi previsti l’80% della platea dei vaccinabili».

CONTAGI. Quanto ai contagi, gli ultimi dati disponibili ci dicono che l'indice Rt nazionale è allo 0.69. Secondo quanto riportato dal report Iss venerdì scorso, continua ancora il calo dell'incidenza con 19 casi su 100mila abitanti. "Tutte le Regioni e province autonome sono classificate a rischio basso tranne tre: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Molise, a rischio moderato. Tutte le Regioni e province autonome hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo 1", emerge ancora dal report. Nessuna regione supera la soglia critica di occupazione di posti letto: "Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 6%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 688 a 504".

Sono 1.197 i nuovi contagi da Coronavirus registrati sabato in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile, 28 i morti. Nella giornata di ieri sono stati fatti 249.988 tamponi con un indice di positività allo 0,5%.