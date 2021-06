Weekend rovente, sole e punte fino a 40 gradi

News

Arriva il weekend rovente: l'anticiclone africano alla massima potenza produrrà un fine settimana caldissimo: in Emilia e Toscana si potranno toccare punte di 36-37°C di giorno, in Sicilia e Calabria anche di 38-39°C, fino a 33-34°C sul resto delle città lontane dalla costa.

Domenica il caldo sarà al picco con punte di 38-39°C in Emilia (Bologna), Marche (Macerata), zone interne toscane, in Calabria, in Puglia.

Possibili temporali che nelle ore pomeridiane si svilupperanno diffusamente sulle Alpi per poi scendere localmente anche alle Prealpi e sulle pianure vicine. Assieme ai temporali il rischio di grandinate intense sarà particolarmente elevato. In questa giornata il sole farà fatica a splendere pienamente al Nord e in Sardegna, sarà prevalente invece altrove.

Anche nella prossima settimana il caldo non mollerà la presa, e al Sud aumenterà notevolmente superando facilmente i 42°C.