Coprifuoco, countdown Arriva Italia tutta bianca

Coronavirus Italia

Arriva l'Italia in bianco, che consegna al passato il coprifuoco. Da lunedì 21 giugno per decreto scomparirà il coprifuoco, fissato attualmente a mezzanotte per le regioni in fascia gialla. Non ci saranno limiti orari per la prima volta in Italia dopo il 3 novembre 2020, oltre sette mesi fa, quando in piena seconda ondata fu istituito il blocco dalle 22 alle 5, spostato poi il mese scorso alle 23 e infine alle 24. Per molte regioni il divieto di circolazione notturna è già un ricordo.

A entrare nella zona bianca saranno Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania. Tutte con incidenza abbondantemente sotto i 50 casi per centomila abitanti già da due monitoraggi consecutivi, a conferma di un trend di calo che vede l'incidenza nazionale crollata in un mese da oltre 100 casi per centomila a meno di 20 casi per centomila. Solo la Val d'Aosta il 21 giugno sarà l'unica regione rimasta gialla: a lei toccherà aspettare fino al 28 giugno per completare le tre settimane sotto soglia.

"Si riuniranno oggi come sempre avviene il venerdì la cabina di regia, il Cts, e sarò chiamato a firmare delle ordinanze. Oggi sono ordinanze che ci fanno fare un altro passo in avanti: il 99% dell’Italia grazie a queste ordinanze arriverà in zona bianca", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. "E' un dato incoraggiante - ha sottolineato - figlio anche di una campagna di vaccinazione che sta conseguendo risultati molto importanti e rilevanti. Ieri oltre 570mila dosi, un risultato incoraggiante".