Vaccini, fuga dal mix per un utente su 10

ROMA Finora la campagna di vaccinazione contro il Covid è andata avanti serrata nel Lazio, ma col passare dei giorni lo stop ai sieri Astrazeneca sotto i 60 anni rischia di interrompere il ciclo virtuoso che si era creato, obbligando la Regione a rimodulare il calendario delle immunizzazioni in base alle dosi di vaccini Pfizer e Moderna disponibili.

Ieri l’assessore regionale alla Salute Alessio D’Amato ha spiegato che il 10% dei pazienti under 60 che aveva ricevuto la prima dose di Astrazeneca non intende proseguire con un altro vaccino. Una platea importante per la quale la Regione ha chiesto un parere al ministero della Salute, chiedendo se sia possibile somministrare a queste persone la seconda dose di Astrazeneca, previa sottoscrizione di un consenso informato e dopo il parere di un medico. Una richiesta interpretata da molti come uno “strappo” alle regole, ma al momento si tratta solo di una richiesta. C’è scetticismo anche sul vaccino J&J, somministrato in farmacia: il 30% di chi ne aveva fatto richiesta nel Lazio non lo vuole più, ha spiegato Federfarma.

Sul fronte dei contagi ieri nel Lazio sono stati registrati 143 nuovi casi, 65 dei quali a Roma, e 11 decessi legati al virus.