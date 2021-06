Ryanair, a Caselle la nuova base

News

TORINO Ryanair apre a Torino Caselle la sua sedicesima base italiana e la prima in Piemonte, che sarà operativa dal prossimo novembre e per la quale la compagnia irlandese ha investito 200 milioni di dollari. Saranno portati a Caselle tre aerei e l’investimento genererà 60 posti di lavoro diretti, 18 nuove rotte (16 internazionali e due nazionali) nella stagione invernale, che si aggiungono a quelle già esistenti, per un totale di 32 rotte (23 internazionali e nove nazionali) e 123 i voli in partenza a settimana. Tra i collegamenti ci saranno Lanzarote, Malta, Maiorca e Marrakech, Copenaghen, Budapest, Londra, Parigi, Palermo, Napoli e Bari. «Abbiamo stabilito un’ottima partnership con questo aeroporto sin dal nostro primo volo in assoluto da Londra Stansted a Torino nel 1999 e siamo molto lieti di continuare a crescere nella regione», ha sottolineato l’ad di Ryanair, Eddie Wilson.