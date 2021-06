Fumata nera per Lupi Il centrodestra punta sui civici

News

Era il candidato che piaceva a Berlusconi ma ieri all'uscita dal vertice del centrodestra convocato per scegliere i nomi per le ultime posizioni aperte per le amministrative, il leader della Lega Matteo Salvini è stato tassativo: «Candidiamo civici dappertutto, anche a MIlano». Esce di scena definitivamente quindi il forzista ed ex ministro Maurizio Lupi, la gara sarà quindi tra i tre “civici", ossia il genero di Ennio Doris, Oscar di Montigny, il manager Fabio Minoli e il professore della Bocconi Maurizio Dellocchio. Sul tavolo l'ipotesi del ticket Montigny-Albertini, l'ex sindaco che ha rifiutato la candidatura a sindaco ma si è detto disposto a fare il vicensindaco di Montigny. In calo invece le quotazioni di Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.