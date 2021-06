I rifiuti di Roma ancora in altre regiorni

News

ROMA L'emergenza rifiuti nella Capitale è stata per l'ennesima volta rinviata ma non risolta. Al termine del tavolo di ieri presso il minstero della Transizione Ecologica si è trovata la soluzione ponte. Gli scarti provenienti dai Tmb di Malagrotta ed E. Giovi dovrebbero essere trasferiti in Lombardia, Abruzzo, Marche, Puglia e Friuli Venezia Giulia. In ballo c'è anche un accordo per rinnovare il conferimento di rifiuti da Roma e provincia verso la Campania: 20 mila tonnellate che si aggiungono alle 16 mila che andranno nelle regioni indicate. L'accordo è limitato al periodo tra luglio e la fine di dicembre di quest'anno. Nel frattempo per i prossimi 15 gioni Viterbo accoglierà una parte degli scarti di Roma.

Sul tema oggi è tornato il presidente della Regione Nicola Zingaretti: «Noi pensiamo che a questo punto Roma Capitale ha tutto il tempo per fare ciò che deve fare una amministrazione che si rispetti: dotarsi di una serie di impianti che permetta di trasformare il rifiuto dove è prodotto, perché i rifiuti sono una risorsa, infatti in tutto il modo le città che producono rifiuti ci guadagnano trasformandoli in materia prima. La follia di Roma è che brucia milioni di euro dei romani in questo ciclo che sparge rifiuti in tutto il Paese. Quindi ci auguriamo e restiamo convinti che Roma debba dotarsi di impianti propri, di abbassare le tasse ai romani e pulire la città. Dunque serve un piano di impianti: o lo fa il Comune di Roma oppure la Regione Lazio farà valere i poteri sostitutivi perché questo schifo deve finire».