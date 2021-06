Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Oggi è stata dichiarata inammissibile una proposta della Lega su un bonus per il terzo figlio. Il presidente di commissione, del Pd, lo ha reso inammissibile perchè non attinente con il Dl sostegni. Ma più sostegno di aiutare le mamme a mettere al mondo un figlio? Il segretario del Pd può anche fare conferenza stampa per dire aiutiamo le famiglie, ma poi il suo partito boccia le proposte. Qualcuno deve mettersi d'accordo con se stesso". Lo ha detto Matteo Salvini a Stasera Italia.