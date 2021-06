Roma, 15 giu (Adnkronos) - "Per la cronaca, chi scrive è stata contattata dal Nazareno per rappresentare il centrosinistra come candidato presidente e, senza alcuna esitazione, ha deciso di mantenere fede al patto sancito con la sua redazione e con i lettori del Corriere della Calabria". Lo rivela la direttrice del 'Corriere della Calabria' Paola Militano in un fondo sul suo giornale on line.



Letta e Conte, "in queste ore non è più un mistero, cercano disperatamente una donna calabra non tesserata, gradita ad entrambi, al resto della coalizione e magari anche ai calabresi", spiega tra l'altro la giornalista che poi prosegue: "Ancora una volta quella andata in scena in queste ore, è una politica disancorata dai contenuti, lontana dai problemi reali della Calabria e dei calabresi, impoverita da un mercimonio che rischia di suscitare un’onda anomala astensionista e di eleggere un governo già piegato alle logiche di potere. Altro che patti e alleanze per il bene della Calabria".