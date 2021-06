Vaccini da riallineare La variante incombe

Coronavirus Italia

ROMA È bufera sul mix di sieri da somministrare a chi, al di sotto dei 60 anni, aveva già fatto una dose di Astrazenca. A prendere le distanze dalle indicazioni dell’Aifa e del ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito al cocktail è stato il governatore della Campania secondo il quale «si crea confusione e si incrina la fiducia dei cittadini». Ma la maggior parte dei presidenti regionali si sono allineati alle nuove indicazioni e stanno rimettendo mano alla programmazione per redistribuire le dosi Pfizer. «Non so quali competenze abbia De Luca, ma non esiste un piano vaccinale delle Regioni. Esiste il piano vaccinale dello Stato che è suffragato da un parere del Cts chiesto dal governo, e da una disposizione dell’Aifa - ha detto l’assessore alle politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini - non credo che possiamo fare una vaccinazione fai-da-te».

Il focolaio della palestra

Intanto da Milano arriva la notizia di 2 nuovi positivi collegati al focolaio Covid della palestra. Il totale, quindi, sale a 12 casi di cui uno già accertato di variante indiana. Per gli altri 11 - precisa l’Ats - si è in attesa dei risultati di laboratorio. Se dovessero essere casi di variante, la situazione sarebbe preoccupante. «Le prime ricerche ci dicono che con due dosi di vaccino la variante indiana è contenibile», ha rassicurato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma il premier Draghi, domenica, non ha escluso in caso di aumento dei contagi «il ritorno alla quarantena per chi arriva dall’Inghilterra».

Johnson rinvia il "Freedom Day"

«Nel Regno Unito si è puntato su una politica vaccinale basata su una singola dose - ha ricordato Francesco Menichetti, primario di malattie infettive dell’ospedale di Pisa - così ora si è diffuso un focolaio importante di variante indiana». Nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha registrato 7.742 nuovi casi e 3 morti di Covid. L’allarmante crescita di nuovi casi provocati dalla variante indiana ha convinto il premier Johnson a rinviare di quattro settimane il “Freedom Day”.

