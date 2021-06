Si allarga il focolaio in palestra: 12 contagiati

Coronavirus Italia

Sono saliti a 12, due in più, i nuovi positivi collegati al focolaio Covid della palestra Virgin di Città Studi. Sono tutti in isolamento, come ha comunicato Ats Città Metropolitana di Milano che ha fatto richiesta di sequenziamento per tutti i positivi: per un caso si tratta di variante Delta (ex indiana), mentre per gli altri 11 si è in attesa dei risultati. Solo un caso su 12 è stato ricoverato mentre gli altri sono seguiti al domicilio. Preoccupa il fatto che il contagiato accertato della variante delta avesse già ricevuto le due dosi di vaccino.

I dati in generale parlano di un calo dei contagi pari allo 0,8% di tasso di positività e 3 decessi. Sul fronte dei vaccini la Lombardia si è adeguata alle indicazioni del Cts e quindi le seconde dosi degli under 60 vaccinati con Astrazeneca verranno riassegnate con Moderna o Pfizer a partire dal 17 giugno, per quelle sospese dal 12 al 16. «I richiami con il vaccino Moderna già previsti dal 21 giugno al 30 giugno (circa 80 mila)- si legge in una nota- vengono spostati in avanti di una settimana. Il richiamo sarà fatto cioè 42 giorni dopo la somministrazione invece degli attuali 35. Il criterio adottato è stato quello di non penalizzare in alcun modo tutti i cittadini lombardi che si erano già prenotati per ricevere la prima dose».

Intanto ieri l’assessora al welfare della Regione Letizia Moratti ha annunciato di essere al lavoro per realizzare in Lombardia un centro nazionale per le malattie infettive.