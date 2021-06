Gianna Nannini in tour aggiunge quattro date

Spettacoli

MUSICA Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza. Eccolo il nuovo tour dell'artista nei più bei teatri d’Italia all’aperto che partirà il 13 luglio dall'Anfiteatro Il Vittoriale di Gardone Riviera, provincia di Brescia.

Il titolo del tour riprende quello dell'ultimo lavoro discografico della Nannini, un album che si snoda tra piano e forte, dolcezza e energia, le due anime della sua musica.

E, come il concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, previsto per il 29 maggio, è stato posticipato al 28 maggio 2022 - i biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data - il tour europeo e le date nei principali festival internazionali sono state riprogrammate per il prossimo anno.

Gli appuntamenti in Italia sono:

13 luglio: GARDONE RIVIERA (BS) – ANFITEATRO IL VITTORIALE

14 luglio: CERVERE (CN) – ANFITEATRO DELL’ANIMA

16 luglio: MAROSTICA (VI) – PIAZZA CASTELLO

17 luglio: SIENA – VIVIFORTEZZA - FORTEZZA MEDICEA

19 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

20 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

23 luglio: FASANO (BR) – LUCE MUSIC FESTIVAL - PIAZZA CIAIA

27 luglio: BERGAMO – LAZZARETTO ESTATE 2021 – nuova data

28 luglio: BELLINZONA – CASTLE ON AIR – nuova data

29 luglio: VILLAFRANCA (VR) – CASTELLO SCALIGERO – nuova data

31 luglio: TARVISIO (UD) – LAGHI DI FUSINE (alle ore 14.00) – nuova data

2 agosto: CESENATICO (FC) – ARENA CAPPUCCINI

4 agosto: CASTIGLIONCELLO (LI) – CASTELLO PASQUINI

5 agosto: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – FORTEZZA DI MONT’ALFONSO

7 agosto: GAVORRANO (GR) – TEATRO DELLE ROCCE

9 agosto: FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

12 agosto: TRANI (BT) – PIAZZA DUOMO

13 agosto: OTRANTO (LE) – OTRANTO SUMMER FESTIVAL – FOSSATO DEL CASTELLO

17 agosto: MAIORI (SA) – ANFITEATRO PORTO TURISTICO

18 agosto: ROCCELLA JONICA (RC) - TEATRO AL CASTELLO – nuova data

20 agosto: ENNA – CASTELLO DI LOMBARDIA

21 agosto: TAORMINA (ME) – TEATRO ANTICO

23 agosto: CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) – CAVE DI CUSA – nuova data

24 agosto: CEFALÙ (PA) – CASTELLO BORDONARO

4 settembre: PISA – PIAZZA DEI CAVALIERI

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

Info e biglietti su www.friendsandpartners.it.

METRO